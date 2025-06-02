Denizli’de Hayat Boyu Öğrenme kursiyerlerinin, Anadolu’nun dört bir köşesinden seçtiği türkülerin seslendirildiği konser dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Denizli’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Hayat Boyu Öğrenme kursiyerleri tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği konseri büyük ilgi gördü. Konserin şefliğini müzik öğretmeni İsmail Özdemir üstlenirken, 35 kursiyerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu performanslarıyla tam not aldı. Anadolu’nun dört bir köşesinden seçilmiş 18 türküyle sahne türkü ziyafeti sunan koro, izleyicilerden tam not aldı. Gecede, şef İsmail Özdemir yönetimindeki koronun performansı kadar, ara bölümde sahne alan halk oyunları ekibi de izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Türk Halk Müziği’nin önemli isimlerinden Muzaffer Sarısözen’in yeğeni Dr. Muammer Müjdat Üzel’e, Sarısözen’in anısına Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut tarafından plaket takdim edildi. Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumdaki sosyalleşme ve kişisel gelişim açısından önemine değinen Kaymakam Bulut, bu tür etkinliklerin bireyleri bir araya getiren güçlü bağlar kurduğunu vurguladı.