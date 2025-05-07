Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022-2027 Yatırım Programı kapsamında Samsun’da yürütülen eğitim yatırımlarında önemli ilerleme kaydediliyor. İl genelinde 10 yeni okul yapımı ve 4 okulda deprem güçlendirme çalışmaları hızla devam ediyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 2022-2027 dönemine ait 41 proje bulunuyor. Bu projelerin 22’si tamamlanarak hizmete sunulurken, 13 okulun inşaatı sürüyor. Geriye kalan 6 proje için ise ihale süreci devam ediyor. Devam eden yatırımların 5’i anaokulu, 1’i ilkokul, 1’i Anadolu ve fen lisesi, 1’i mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 1’i imam hatip lisesi, 1’i mesleki teknik atölyesi, 2’si ortaöğretim pansiyonu ve 1’i de spor salonu olduğu belirtildi.

11 okul yıkıldı, 4 okulun deprem güçlendirmesi devam ediyor

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların deprem riskine karşı güçlendirilmesi amacıyla alınacak önlemler ve yatırımların planlanmasına yönelik çalışmalar neticesinde Samsun’da tespit edilen güçlendirilmesi gerekli 123 okul binasından 11 adet okul binasının yıkım kararı verilerek yıkıldı. 112 adet okulun ise proje revize işlemleri tamamlanarak ihaleleri yapıldı ve inşaatlarına başlandı ve 4 adet okulun inşaatları devam ediyor. Bunlardan 108 adet okulun ise deprem güçlendirme işi tamamlandı.