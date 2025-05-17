Samsun’da bir lisede öğrenciler, şiire ilgiyi artırmak amacıyla "Dizeden Notaya" isimli bir proje geliştirdi. Türk edebiyatının önemli şiirlerini bestelenmiş halleriyle seslendiren öğrenciler, bu çalışmaları podcast serisine dönüştürdü.

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Emine Akçay, Abay Yağız Karaman, Barkay Sinecek ve Burak Torun, danışman öğretmenleri Sevgi Uyanık ve Mehtap Yalın Güneş rehberliğinde "Dizeden Notaya" projesiyle edebiyat ve müziği buluşturdu. Proje kapsamında öğrenciler, seçkin Türk edebiyatı şiirlerini yorumladı, bestelenmiş versiyonlarını seslendirdi ve bu kayıtları bir podcast serisine dönüştürdü. Podcast’lere erişimi kolaylaştırmak için her bölüme özel QR kodlar da hazırlandı.

"Türkiye’de böyle podcast serisi ilktir"

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehtap Yalın Güneş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaptığımız bu proje ile özellikle gençlerin şiir okumasını, şiirleri tanımasını amaçladık. Podcast serisi hazırladık. Çoğunu öğrencilerimiz yaptı. Serimizin adı ‘Dizeden Notaya’. Önce çocuklar şiirleri yorumladılar. Ardından bestelenmiş şekillerini öğretmen ve öğrencilerimiz seslendirdi. Belki de Türkiye’de böyle podcast serisi ilktir. Özellikle meslek lisesi öğrencilerinin entelektüel bir alanda bu şekilde yer alması çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Şiirin arka planını da anlatıyoruz"

Projeye katılan öğrenci Berkay Sinecek, "Projemiz ‘Dizeden Notaya’. Türk edebiyatımızın seçkin şiirlerinin bestelenmiş şekilde anlatımını hazırlıyoruz. Örneğin Yahya Kemal’in ‘Sessiz Gemi’ adlı şiiri Müslüm Gürses ve başka sanatçılar tarafından söylendi. Ancak insanlar şarkıyı bilirken şiiri tanımıyor. Biz podcast serimizde hem şairin hikayesini hem de şiirin bestelenme sürecini anlatıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Emine Akçay ise "Dinleyicilerin daha kolay ulaşabilmesi için bölümlere özel QR kodlar hazırladık. Telefonlarına okuttuklarında bölümlerimize kolayca erişebiliyorlar" dedi.