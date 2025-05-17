Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi kadın üyeleri, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen özel etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte dayanışma mesajları verilirken, "Yılın Annesi" seçilen Havva Özden duygu dolu anlar yaşadı.

10–16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işık Engelliler Dinlenme ve Rehabilitasyon Tesisi’nde düzenlenen programda, Anneler Günü de kutlandı. Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi’nin kadın üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Kadın Temsilcisi Sevgi Şahin, "Amacımız, görme engelli kadınlarımızı bir araya getirerek aramızdaki dayanışmayı artırmak. Ayrıca annelik çok kutsal bir meslek. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Kadın Temsilci Yardımcısı Kiraz Gürbüz ise etkinliğe ev sahipliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, "Sayın Başkan Halit Doğan ve ekibi her zaman yanımızda olduklarını hissettiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yılın Annesi" duygulandırdı

Etkinlikte Altı Nokta Körler Derneği tarafından "Yılın Annesi" seçilen Havva Özden’e ünvanı takdim edildi. Duygusal anlar yaşayan Özden, "Benim için büyük bir sürpriz oldu. Çok gurur verici bir an. Herkese teşekkür ederim. Sevgi Hanım’ın da dediği gibi, annelik kutsal bir görevdir" diye konuştu.

Program sonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Çağla Yücel tarafından tüm annelere çeşitli hediyeler takdim edildi. Yücel, engelli bireylerin daima yanlarında olduklarını vurguladı.

Etkinlik, sanatçı İsa Kayan’ın seslendirdiği türkü ve şarkılar eşliğinde sona erdi.