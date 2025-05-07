Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü lisans programına FEDEK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 21 Mart 2025 tarihinden itibaren 5 yıl süreli akreditasyon verildi.

Düzenlenen belge takdim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özer Yılmaz ile akademisyenler katıldı.

"Hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Üniversitemizi potansiyeline uygun bir yere doğru hızla yükseltebilmek için, hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Dekanımızdan, bölüm başkanlığımızdan, ekibinden ve hocalarımızdan başlayarak hepimizin sahip çıkması gereken süreçler bunlar. Şükürler olsun ki iyi sonuçlar almaya başladık. İşin yayın ve proje kısmı bir tarafa akreditasyon meselesi de son derece kıymetli. Başta Bilgen Hocamız ve bölüm başkanımız olmak üzere bölümümüze, bütün öğretim üyelerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci ise biyoloji bölümünün daha iyi yerlere gelmesi adına merkezi sınıflarda bir biyoloji laboratuvarının olduğunu hatırlatarak iyi dileklerde bulundu.

"Fakültenin önde gelen bölümlerinden biri"

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, bu başarılı süreç için hocaları tebrik etti. Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Osman, "Biyoloji bölümü hem araştırma faaliyetleri hem de eğitimin niteliği anlamında fakültemizin önde gelen bölümlerinden biri ve bu eğitimin kalitesini böyle bir akreditasyon süreciyle taçlandırmış olmaları birim yöneticisi olarak beni gerçekten çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"Fakültenin ilk akredite olan bölümü"

Biyoloji bölümünün, 2014 ve 2019 yılları arasında fakültenin ilk akredite olan bölümü olduğunu belirten Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özer Yılmaz, "Pandemi sürecinin araya girmesiyle çalışmamız sekteye uğramış olsa da kaldığımız yerden devam ettik ve bu akreditasyonu, o dönemki çalışmalarımızın üzerine koyarak yürüttük. O yüzden, aramızdan ayrılmış ya da emekli olmuş hocalarımızı da hatırlamamız gerekiyor. Onlara ve burada bizimle olan hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.