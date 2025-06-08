Bursa’da köpeğini tedavi için veterinere getiren bir kadın, muayene sırasında aniden bayılarak kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu.

Karacabey’de köpeğini tedavi için veteriner kliniğinde getiren bir kadın, muayene sırasında veterinere yardımcı olmak için köpeğinin ayaklarından tuttu. Köpeğin ayaklarından tutarken tansiyonu düşen kadın aniden yere yığıldı. Olayın ardından veteriner kliniğinde kısa süreli bir telaş yaşansa da, kadının bilinci kısa sürede yerine geldi. Tansiyon rahatsızlığı sebebiyle ara sıra bayılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeğin ise o anları sakince izlemesi dikkatlerden kaçmadı.