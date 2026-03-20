Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi'nde, Ramazan Bayramı'nda geleneksel hale gelen bayramlaşma programı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bayram namazı çıkışında Kaledibi Üçayak Mezarlığı'nda bir araya gelen mahalle sakinleri, yağmurlu havaya rağmen programa büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar hem bayramlaştı hem de hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dua etti. Program kapsamında kahvaltı ikramında bulunulurken çocuklar da unutulmadı. Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ikram edilirken, mahalle muhtarı Turan Kahvecioğlu tarafından bayram harçlığı dağıtıldı. Mahallede yıllardır sürdüğü belirtilen gelenek yağmura rağmen bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.

Mahalle sakinlerinden Fatma Şeker, 'Mahallemiz, imamımız ve vatandaşlarımız bir araya geldikten sonra yapamayacağımız hiçbir iş yoktur. Bu güzel geleneği sürdürmekten mutluluk duyuyoruz' dedi.

Bir başka mahalle sakini Beyza Kahvecioğlu ise bayram birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini temenni etti.

Kaledibi Mahalle Muhtarı Turan Kahvecioğlu'da 'Geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz bayramlaşma programına tüm halkımızı davet ettik, onlar da davetimize icabet etti. Kısmet olursa bu güzel geleneğimizi daha da büyüterek sürdürmeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu.