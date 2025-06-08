Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı öğrencilerinin Bitirme Projesi dersi kapsamında hazırladığı 14 yeni çalışma marka olarak tescillendi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Dr. Erhan Mutlugün’ün yaptığı ’Bitirme Projesi’ dersi kapsamında öğrenciler iki yıllık eğitimlerinde edindikleri bilgi, pratik ve deneyimleri sergilemek için öncelikle bir ürün ve ya hizmet kolu seçerek projelerini üretti. Öğrenciler; ’Marka Oluşturma ve Kurumsal Kimlik’ oluşturma sürecinde, marka ismi oluşturmayı, logo ve ambalaj tasarımını, baskı tekniklerini, 3D modellemelerini, web tasarımı, reklam fotoğraf çekimlerini, animasyon, reklam filmlerini, billboard ve dergi ilanlarını, broşür tasarımlarını, radyo reklamlarını, web de sanal magaza kurulması sürecini, sosyal sorumluluk projelerini, sosyal medya yapım ve yönetimini, promosyon üretimlerini, bir ekip çalışması ve reklam ajansı mantığı içerisinde yönetti.

Yatırımcılar 3 markaya talip oldu

BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin de destek verdiği çalışmalarda Drama Yazarlığı ve Dramaturji Ana Sanat Dalı öğrencileri de projelerde yer alarak markaların vizyon ve misyonunun belirlenmesi, tanıtım katalog metinlerinin hazırlanması, radyo reklam metinlerinin yazılması ve prodüksiyonu, slogan yazılması (Türkçe-İngilizce), billboard ve dergi ilanları, sosyal sorumluluk projeleri, sosyal medya yapım ve yönetimi, promosyon ürünlerinin üretilmesi gibi geniş bir perspektifte ele alınan çalışmalarda aktif görev aldı. BUÜ Görükle Kampüsünde gerçekleştirilen ve tüm gün süren proje sergilemesinde değerli bir danışman kadrosunun gözetiminde, geniş yelpazede hayata geçirilen markaları inceleyen yatırımcılar, yeni marka/ürün ve hizmetlere büyük ilgi gösterdi. Sergi sonrasında üç markanın yatırımcılar tarafından satın alınması konusunda görüşmeler sürdürülüyor. Ürünler, ulusal ve uluslararası pazarda piyasaya sunulmaya hazırlanıyor.

Nitelikli jüri üyeleri projeleri değerlendirdi

Marka oluşturma ve tasarım sürecinde öğrencilere gerekli danışmanlıklar; BUÜ’den Prof. Dr. Sezin Türk Kaya, Doç. Dr. Ertan Güneş ve Ögr. Gör. Evrim Sırmalı, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Yılmaz, Giresun Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ekin Su Kuzu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Salih Denli, BTSO Kurumsal İletişim Direktörü Selahattin Budakoğlu, BTSO 58. Komite Başkanı Özleyiş Ardalı, Zer Adworks-Bursa Reklamcılar Odası Başkanı Zerrin Fitöz, İngiltere’den ID Architectural Solutions Direktörü Tasarımcı Murat Yer, Photo Graphica’dan Engin Çakır, Kırmızı Küp Ajansı’ndan Göktuğ Konukoğulları, Many Points Creative’den Erkut Yalçın, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Gonca Aslan, Sancak Etiket’ten Samed Güven, İSS Tesis Yönetim Hizmetleri’nden Gökçe Yaşar olmak üzere yurt içinden ve yurtdışından alanında uzman sektör temsilcileri ve reklam ajanslarından oluşan geniş bir danışman ekip tarafından verildi.

Dereceye girenler açıklandı

İlk gün marka sunumlarının ardından, ikinci gün Dr. Erhan Mutlugün başkanlığında toplanan jüride bir araya gelen proje danışmanları akademisyen ve tasarımcılar, BUÜ Teknik Bilimler MYO Tasarım Bölümü’nden öğretim görevlisi Gültekin Erdal ve öğretim görevlisi Alper Çetin ile birlikte hayata geçirilen marka ve hizmetleri değerlendirmeye aldı. Jüri değerlendirme ve puanlamasının sonucunda birinciliği, Prof. Dr. Sezin Türk Kaya danışmanlığında çalışmalarını gerçekleştiren NEKİBUU (Çocuk Eğitim Seti) ekibi alırken, ikinciliği Bursa Reklamcılar Odası Başkanı Zerrin Fitöz’ün danışmanlığını yaptığı GLOWISS (Temizlik Şirketi) kazandı. Üçüncülüğü ise Photo Grafika Ajans Başkanı Engin Çakır danışmanlığındaki MAMAMİYAV (Kedi Maması) markası kazandı. Bitirme projelerinin sponsorluğu ise "Sancak Etiket" tarafından gerçekleştirildi.