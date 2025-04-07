Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Koş Şampiyon Koş" sloganıyla Samsun Çocuk Maratonu ve Festivali başlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan "Samsun Çocuk Maratonu ve Festivali", zengin içerikli bir etkinlik programı ile katılımcıları bekliyor. "Koş Şampiyon Koş" sloganıyla düzenlenen festivalde; tiyatro ve çocuk oyunlarından, bilim ve eğitim atölyelerine, müzikal gösterilerden, sahne şovlarına kadar pek çok farklı etkinlik yer alacak. Çocuklar, hem eğlenip hem de öğrenerek hayal güçlerini geliştirip yeni deneyimler kazanacaklar. Aileler ise çocuklarıyla birlikte bu neşeli ortamda keyifli vakit geçirecek.

"Samsun Çocuk Maratonu ve Festivali", 11 Mayıs 2025 tarihinde, saat 09.00 ile 19.00 arasında Batı Park Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. Festival alanında, çocuklar eğlencenin doruklarına ulaşacak ve farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşayacak. Festivalde yer almak ve daha fazla bilgi edinmek isteyenler için ise kayıt süreci başladı. 1-14 yaş arası çocukların katılımına açık olan program için son başvuru tarihi ise 9 Mayıs Cuma. Vatandaşlar kayıtlarını cocukmaratonu.samsun.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu organizasyonda çocuklar hem eğlenceli etkinliklere katılacak hem de yeni beceriler kazanarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Aileler ise çocuklarıyla birlikte bu özel günün tadını çıkararak birlikte keyifli anılar biriktirecek.

Çocuk Maratonu için son başvuru tarihi 9 Mayıs Cuma. 1-14 yaş grubu için olan maratona başvurular ise belediyenin web sitesi üzerinden yapılabilecek.