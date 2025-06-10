Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Samsunum-1,2,3 Gemileri Kurban Bayramı tatili süresince yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Samsunum-1,2,3 Gemileri yaz döneminde misafirlerini ağırlıyor. 17 Mayıs itibariyle başlayan gemi turları, Kurban Bayramı tatilinde de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kurban Bayramı’nda Samsununum-1 Gemisi 6 sefer, Samsunum- 2 Gemisi 18 sefer, Samsunum-3 Gemisi 15 sefer yaptı.

Samsunum-1 Gemisi kent merkezi İlkadım sahilinde, Samsunum-2 Gemisi Ayvacık ilçesi Suat Uğurlu Baraj Gölü’nde, Samsunum-3 Gemisi ise Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu’nda hizmet verirken gerçekleştirilen turlara katılanlar kentin doğal güzelliklerinin tadını çıkardı. Samsunlular görsel şölen sunan turizm rotalarında bol bol fotoğraf çektirip hatıra biriktirdi. Hafta sonu düzenlenen gemi turlarının, 15 Haziran sonrasında hafta içi günlerde de gerçekleştirileceği belirtildi.