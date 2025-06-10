Samsun’un İlkadım Belediyesi, ‘Atığını Azalt, Doğayı Yaşat Projesi’ kapsamında çevre bilincini çocuklara daha etkin bir şekilde aşılamak amacıyla ‘Ben Çöp Değilim’ adlı tiyatro gösterisini sahneledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ doğrultusunda çalışmalar yürüten İlkadım Belediyesi, bu alandaki farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ın talimatlarıyla başlatılan Atığını Azalt, Doğayı Yaşat Projesi çerçevesinde öğrencilere yönelik sahnelenen Ben Çöp Değilim tiyatro gösterisi beğeni topladı.

"Farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz"

Programın açılış konuşmasında, gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve doğa bırakmanın önemine değinen Başkan İhsan Kurnaz, "Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda; atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yerel yönetimler, sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması, bu konudaki farkındalığın arttırılması, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda sorumluluk taşımaktadır. İlkadım Belediyesi olarak bizler de Atığını Azalt, Doğayı Yaşat Projemizi başlatmıştık. Hepimiz biliyoruz ki, doğa bize sonsuz kaynaklar sunmaz. Bu proje ile amacımız; bireylerin, kurumların ve toplumun bu konuda farkındalığını artırmak, atık üretimini azaltmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmaktır. Atığını azaltmak, sadece çöp üretmemek değil; aynı zamanda bilinçli tüketmek, israfı önlemek ve her bir atığın yeniden doğaya kazandırılması için çaba göstermektir" dedi.

Çocuklara verilen farkındalık eğitimleri ve bilgilendirmelerle sıfır atık konusunda daha hızlı sonuca ulaşılacağını belirten Başkan Kurnaz, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Çevre bilinci ve doğanın korunması gibi çalışmaları çocukların üzerinden planlayarak ve kurgulayarak sonuca varabiliriz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz projelerde de çocuklarımızı ana aktör olarak değerlendirmiştik. Çünkü çocuklar, ebeveynlerini ve büyüklerini daha fazla yönlendirebiliyorlar. Çocuklarımız, çevre bilincini hem kendileri öğrenecek hem ailelerine öğretecek hem de çevrelerine öğretecekler. Bu sayede çevremizi korumuş ve tasarruf sağlamış olacağız. Gelecek nesillerimizin hayatlarını kirletmemek için bu ve benzeri projelere büyük önem veriyoruz. İlkadım, Samsun’da sıfır atık konusunda Canik ve Bafra ile birlikte pilot ilçe seçildi. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, İlkadım Belediyesi olarak sıfır atık konusunda önemli işlere imza atacağız. İlçemizdeki pilot bölge olan Kalkancı Mahallemizde hayata geçirdiğimiz sıfır atık projemizi ilçemizin tamamına yayacağız. Bunu yalnızca belediye personelimizle başarmamız mümkün değil. Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin de bizlere yardımcı olması gerekmektedir. Bu noktada temiz bir çevre için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tiyatro gösterisinin ardından, Mahalli Çevre Kurulu kararıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, İlkadım Belediyesi tarafından yürütülen Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ ile Atık Pil Toplama Kampanyası’nda en çok yağ ve pil toplayan okul ve öğrencilere, İhsan Kurnaz hediyelerini takdim etti. Tiyatro gösterisine ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Metin Alkan, belediye başkan yardımcıları ve öğrenciler katıldı.