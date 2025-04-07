Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve 7-13 Nisan Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Uslu, mesajında Türk Polis Teşkilatı’nın kamu düzenini sağlamak ve milletin güvenliğini temin etmek adına gece gündüz demeden fedakârca görev yaptığını vurguladı. Emniyet teşkilatının toplum huzurunun en önemli teminatı olduğunu belirten Uslu, "Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum," ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Hasan Uslu mesajında ayrıca, "Bu anlamlı haftada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyor; görevi başındaki tüm polislerimizin Polis Haftası’nı kutlayarak hayırlı ve başarılı görevler diliyorum" dedi.