Niğde İl Sağlık Müdürlüğü; vatandaşların hastane randevularına daha kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla uygulamaya konulan sistemle ilgili bilgilendirme yaptı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu bulmakta zorlanan vatandaşlar, artık aile hekimleri aracılığıyla hastane polikliniklerine yönlendirilerek randevu alabilecek. Yapılan açıklamada; "Uygulanan bu sistemle vatandaşlar ilk olarak bağlı oldukları aile hekimine başvurarak muayene oluyor. Muayene sonrasında gerekli görülmesi hâlinde, aile hekimi doğrudan ilgili hastane polikliniğinden hasta adına randevu oluşturuyor. Bu uygulama sayesinde hem hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması hem de vatandaşların daha sistemli bir şekilde sağlık hizmetine erişimi hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.

Niğde genelinde aylık yaklaşık 4 bin randevu kontenjanının bu sistem aracılığıyla planlandığı belirtilerek vatandaşların yeni uygulamayla ilgili detaylı bilgi almak ve bu hizmetten faydalanmak için aile hekimlerine başvurabilecekleri duyuruldu.