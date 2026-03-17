Niğde Sağlıklı Hayat Merkezleri, her yaştan vatandaşa ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti sunmaya devam ediyor.

Niğde Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde yürütülen hizmet kapsamında, bireylerin ihtiyaçlarına uygun egzersiz programları hazırlanarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılıyor. Merkezde sunulan fizyoterapi danışmanlığı hizmeti yalnızca sağlıklı bireylerle sınırlı kalmıyor. Klinik rahatsızlığı bulunan kişiler, fazla kilosu olan bireyler, engelli vatandaşlar ve günlük yaşam kalitesini artırmak isteyenler bu hizmetten faydalanabiliyor. Uzmanlarca hazırlanan kişiye özel programlarla bireylerin hem fiziksel hem de genel sağlık durumlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan Fizyoterapist Ahmet Furkan Arık, verilen hizmetlerin kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Fiziksel aktivite danışmanlığı kapsamında bireylerin yaşına ve sağlık durumuna göre egzersiz planları oluşturulurken, düzenli takiplerle sürecin etkinliğini arttırıyoruz. Ayrıca engelli bireylere yönelik özel çalışmalar da yürütüyoruz. Bu kapsamda hem engelli vatandaşlara hem de yakınlarına yönelik bilgilendirme ve eğitimler verilerek, yeni teknolojilerin ve yardımcı uygulamaların doğru kullanımı konusunda da destek sağlıyoruz. Bu hizmetten herkes faydalanabiliyor. Klinik rahatsızlığı olan kişiler, fazla kilolu bireyler ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Ayrıca engelli bireylerin yakınlarına yeni teknolojileri tanıtarak eğitimler veriyoruz' dedi.