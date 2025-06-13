Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik hizmet veren sigara bırakma poliklinikleri ve bilgilendirme stantlarıyla il genelinde farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bırakma sürecinde uzman desteğinin önemine vurgu yaptı. İnan; sigara bırakma polikliniklerinin, bırakmak isteyen bireyleri cesaretlendiren, onlara rehberlik eden ve yoksunluk belirtileriyle baş etmelerine yardımcı olan önemli merkezler olduğunu belirtti. Ayrıca farklı noktalarda kurulan bilgilendirme stantlarıyla halkı bilinçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden İnan, sağlıklı bir yaşam için tüm vatandaşları bu hizmetlerden yararlanmaya davet etti.

İnan; "Niğde merkezde 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bor ilçesinde Bor Sağlıklı Hayat Merkezi ve Bor Devlet Hastanesi, Ulukışla ilçesinde ise Ulukışla Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren sigara bırakma poliklinikleri, sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlara hizmet veriyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden kolayca randevu alabiliyor. Dileyen vatandaşlarımız ilgili sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurarak da profesyonel destek alabiliyor" ifadelerine yer verdi.