Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere temizlik işlerinde çalıştırılacak 70 kişi için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Niğde İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda, Niğde 1. Noteri huzurunda yapıldı. Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 'Programa katılan adaylar kura sürecini yerinde takip ederken, çekiliş şeffaf bir şekilde tamamlandı. Kurada isimleri çıkan katılımcılardan talep edilecek belgeler, önümüzdeki günlerde Niğde İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak' ifadelerine yer verildi.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sürecin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek, kura sonuçlarının tüm adaylara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.