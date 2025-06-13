Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Maarif Orkestrası" projesi kapsamında hazırlanan konser, protokol üyeleri ve sanatseverlerin katılımıyla büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

"Eğitimin Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda düzenlenen etkinlik, öğretmenlerin sanatsal yönlerini ön plana çıkararak eğitimin çok yönlülüğünü ortaya koydu. Konserde gönüllü olarak sahne alan öğretmenler, müzik aracılığıyla birliğin, beraberliğin, özverinin ve kurumsal aidiyetin güçlü bir örneğini sergiledi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Programda konuşan Müdür Murat Demir, "Bu anlamlı gecede bizleri bir araya getiren Balıkesir Maarif Orkestrası’na ve emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada bir konserin yanı sıra; öğretmenlerimizin sanatla buluşan yönlerine, özveriye, kurumsal aidiyete de tanıklık ettik. Eğitim sadece ders kitaplarıyla sınırlı değildir; sanat, kültür ve gönüllülükle bütünleştiğinde çok daha derin bir etki oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Müdür Demir, projeye katkı sunan tüm öğretmenleri, organizasyonda görev alan idarecileri ve emeği geçen tüm ekipleri tebrik ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Maarif Orkestrası ve önümüzdeki süreçte planlanan Halk Dansları Topluluğu gibi projelerle öğretmenlerimizi sadece sınıflarda değil, sahnelerde de alkışlıyoruz. Bu konser, birlik içinde oluşturulan bir eğitim vizyonunun sahneye yansıyan halidir. Balıkesir’in eğitimde olduğu kadar kültürde de öncü bir şehir olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum."