Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Pazar günü merkez sahasında yapılması planlanan deve güreşlerinin Pelitköy sahasında yapılacağı açıklandı. Yer değişikliğinin şap hastalığı tedbirleri kapsamlında alındığı kaydedildi.

Burhaniye Belediye Meclisi Başkan Vekili Tarık Erdil yaptığı açıklamada, 'Burhaniye'deki güreş sahamızda planladığımız antrenman güreşleri, bölgemizde yeniden görülme ihtimali doğan şap hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ve karantina sınırına yakın olması sebebiyle yer değişikliği yapılarak güncellenmiştir. Antrenman güreşlerimiz, Burhaniye ve Pelitköy Deveciler Derneklerinin organizasyonunda, Pelitköy Mahallemizdeki sahamızda gerekli izinler alınarak 22 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Pelitköy güreş sahamızda gereken çalışmalar başlamıştır. Deve güreşinin coşkusunu, heyecanını ve dostluğunu hep birlikte yaşayalım. Pelitköy sahasında tüm hemşehrilerimizi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz' sözlerine yer verdi.