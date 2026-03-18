Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Tanfer, 1915 yılında İtilaf Kuvvetleri'ne karşı Çanakkale ruhuyla kenetlenen ecdadın, istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, 'Çanakkale ruhu'nun yol gösterici olmaya devam ettiğini ve Büyük Zafer'in önemini vurguladı.

Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Çanakkale Zaferi, tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her şeyin üstünde tutan, gerektiğinde bu uğurda büyük mücadeleler veren, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmeyen aziz milletimizin kahramanlık örneklerinden biri olarak tarihimizin şerefli sayfalarında yerini almıştır.

111 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda kazanılan bu büyük zafer; düşman donanmasının üstün gücüne karşı milletimizin azim ve kararlılığıyla destanlaşmış, bağımsızlık uğrunda neler başarabileceğimizi tüm dünyaya göstermiştir. Cephede omuz omuza verilen mücadele, Çanakkale'yi ebedi bir şan ve şeref sayfasına dönüştürmüştür. Kanla, irfanla ve inançla kazanılan bu zafer, bugün hâlâ aynı imanla göğsümüzde gururla taşıdığımız bir istiklâl beratıdır. Bu zafer; milletimizin ebedî bekasını, hür yaşama iradesini ve tarih karşısındaki vakarını cihana ilan eden sarsılmaz bir duruştur.

Çanakkale'de toprağa düşen her bir şehit, bu milletin bağımsızlık meşalesini sonsuza dek sönmeyecek şekilde yakmıştır. Bugün özgürce nefes alabiliyorsak, bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyorsa, bu kahramanların bize bıraktığı en kutsal emanet sayesindedir.

Anadolu'dan Ortadoğu'ya, Balkanlardan Kuzey Afrika'ya kadar kökeni, rengi ve meşrebi ne olursa olsun Mehmetçikler, aynı dava uğrunda Çanakkale'de bir araya gelmiş, aynı topraklar için kanlarını akıtmıştır. Bizler, millet olma bilinciyle en zorlu şartlarda dahi 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir bilinç ve ruhun mirasçılarıyız. Bu mirasa sahip çıkarak geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacağız.

Unutulmamalıdır ki ecdadını tanıyan ve bu tarih üzerine sağlam adımlarla basabilen bir millet, geleceğini inşa etme gücüne sahiptir. Bu vesileyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu aziz vatan ve kutsal değerlerimiz uğrunda canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.'