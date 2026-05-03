Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar çığ uyarısı yaparak, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatttı.

Kuvvetli rüzgar uyarısı yapan meteoroloji uzmanları, 'Rüzgârın Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, soba zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' dediler.