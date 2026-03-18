AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı, teşkilatın tüm kademelerini bir araya getirdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının damga vurduğu programda, gayret vurgusu yapılarak 2028 hedefleri için kenetlenme çağrısı yapıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşma töreninde; AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, Kadın Kolları MKYK Üyesi Hülya Kamçı, önceki dönem milletvekili Ali Osman Sali, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanları Yücel Yılmaz ve Zekai Kafaoğlu, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel ve Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul birer konuşma yaparak teşkilata hitap etti.

BaşkanAydemir: '20 ilçemizde kimseyi yalnız bırakmadık'

Programın açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Mehmet Aydemir, Ramazan ayı boyunca sergilenen üstün gayretten dolayı tüm teşkilata teşekkür etti. Aydemir, '20 ilçemizde iftara yalnız giren, mağdur ya da ihtiyaç sahibi tek bir vatandaşımızı bırakmamaya gayret ettik. Bu birlik ruhu bizim en büyük hazinemiz. Allah nice bayramlara sağlıkla, huzurla ve yine bu şekilde omuz omuza kavuşmayı nasip etsin,' diyerek teşkilatın saha performansını övdü.

Konuşmaların ardından ilçe başkanları, mahalle başkanları ve teşkilat mensuplarıyla tek tek bayramlaşan protokol üyeleri, birlik ve beraberlik mesajını perçinleyen bir aile fotoğrafı çektirdi.