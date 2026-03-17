Niğde'de jandarma uygulama noktasında beton bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ç.A. (32) idaresindeki 01 AHV 613 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Kayseri kara yolunda kontrolden çıkarak jandarma uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarmave AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Ç.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ç.A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

