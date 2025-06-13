Niğde’de ’Dijitalden Uzaklaş’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem de keyifli bir gün geçirdi.

Çocukların dijitalden uzaklaşarak oyunlar oynaması, arkadaşlıklar edinmesi ve geleneksel oyunların yaşatılması hedefi ile Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün işbirliğinde Ovacık Köyü’nde etkinlik düzenlendi. Geleneksel çocuk oyunlarının yeniden hatırlanmasına vesile olan etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu. İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, çocukların dijital bağımlılıktan ve hareketsizlikten uzaklaştırılmasının önemine dikkat çekerek; "Bakanlığımızın da yönlendirmesiyle yaklaşık iki yıldır çocuklarımızı geleneksel oyunlara teşvik ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı büyüklerimizden öğrenerek tekrar çocuklarımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Bu sayede çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan uzak tutmayı hedefliyoruz" dedi. Ailelerin de bu sürece katılmasının önemine değinen Özbek; "Sadece okullarda değil, evlerde de ailelerin çocuklarıyla birlikte bu oyunları oynamasını istiyoruz. Çünkü oyun, çocukları hem mutlu ediyor hem de onları sağlıklı bir sosyal gelişime yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler; kuyu, duvar, kanca, zigzag, bilardo, puzzle, hendek, alengir, koridor, teke tek, katamino, renk, doku ve parkur gibi farklı oyunları deneyimledi.