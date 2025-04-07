Niğde Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi öğrencileri, anlamlı bir projeyle gönülleri fethetti.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Özlem Çevik rehberliğinde yürütülen "İyilikle Büyüyoruz" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, depremden etkilenen çocuklara moral olmak amacıyla kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri Adıyaman ve Malatya’daki okullara ulaştırdı. Proje kapsamında öğrencilerin hazırladığı hediyeler, Malatya Akyol Çocuk Köşkü Anaokulu ve Adıyaman Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine gönderildi.

Lise öğrencileri, toka ve bileklikleri kendi elleriyle yaparak, bayram harçlıkları ve şekerlerle birlikte özenle hazırladıkları hediye paketlerini arkadaşlarına ulaştırdı.

Okul Müdürü Kürşat Güler, projeye dair yaptığı açıklamada, "Amacı değerlerine sahip çıkan, gelenek ve göreneklerini yaşatan; merhameti, sevgiyi, yardımlaşmayı ve empatiyi bilen bireyler yetiştirmek olan eğitim sistemimize biz de bu projeyle katkı sunduk. Çocuklarımızın yüzü gülsün, nice bayramlar görsün. Hediyemiz ulaşınca düşüncemizin ne kadar zarif ve ince olduğunu söylediler. Toka ve bileklikleri öğrencilerimizin kendi elleriyle yaptığını öğrenince hediyelerin kıymeti daha da arttı" dedi.