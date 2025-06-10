Samsun’un Canik ilçesi, aydınlatma çalışmalarıyla modern ve estetik bir görünüme kavuşuyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede sürdürülen aydınlatma ve sosyal yaşam alanı projeleriyle hem enerji tasarrufu sağladıklarını hem de cadde ve sokakların görsel kalitesini artırdıklarını belirtti.

Canik’te yürütülen aydınlatma çalışmaları kapsamında dekoratif ve enerji verimli sistemlerin tercih edildiğini kaydeden Başkan Sandıkçı, "Canik’imizin sokaklarını aydınlatıyor, modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz" dedi.

İlçedeki tüm mahallelerde titizlikle çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Başkan Sandıkçı, "Caddelerimizi, sokaklarımızı ve park alanlarımızı sadece aydınlatmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji tasarruflu sistemlerle ilçemize değer katıyoruz. Bu sayede hem vatandaşlarımızın güvenliğini artırıyor hem de estetik dokunuşlarla şehrimizi güzelleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydınlatma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade eden Sandıkçı, "İlçemizde aydınlatma çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Aydınlatma çalışmalarımızda enerji verimliliğini ön planda tutuyor, enerji tasarruf özelliği olan aydınlatma sistemleriyle caddelerimizi, sokaklarımızı ve park alanlarımızı aydınlatıyoruz. Ayrıca, bu çalışmalarımızla caddelerimizi ve sokaklarımızı estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Titizlikle çalışmaya devam ederek Canik’imizin sokaklarını aydınlık ve estetik bir görünüme kavuşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.