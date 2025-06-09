Kentsel dönüşümün startını veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, dönüşüm sürecinin sağlıklı, planlı ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla 3 ayrı noktada kentsel dönüşüm ofisleri kuruyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli kentsel dönüşüm çalışmalarını, örnek olacak bir model çerçevesinde gerçekleştirmeyi planlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 3 ayrı noktada kentsel dönüşüm ofisleri açıyor. Bu ofislerle vatandaşların dönüşüm süreciyle ilgili sorularını yetkililere doğrudan iletebilmesi, şeffaf bir dönüşüm sürecinin yaşanması ve yetkililerin ilgili bölgede her an inceleme yapabilmesi hedefleniyor.

Kadıköy, Anadolu, Zeytinlik ve Kökçüoğlu mahallelerinde gerçekleşecek kentsel dönüşüm için Barış Bulvarı üzerinde, Gülsan Sanayi kentsel dönüşüm projesi için ise Canik’teki AVM yanında ofisler kuruluyor. Aynı zamanda Atakum ilçesinde de gerçekleşecek kentsel dönüşüm için ofis kurularak vatandaşların tüm süreçlerden haberdar olmaları amaçlanıyor. 3 ayrı noktada kurulacak ofislerle kimseyi yerinden etmeden, gönüllülük esasına dayanan ve hızlıca hayata geçirilecek bir dönüşüm süreci planlanıyor.

Uzun yıllardır beklenen kentsel dönüşümün artık başladığını duyuran Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Göreve geldiğimiz günden bugüne önce insan diyerek hayata geçirdiğimiz tüm projelerde hemşehrilerimizi ön planda tuttuk. Samsun’umuzu hemşehrilerimizden dinlemeye özen gösteriyoruz. Şehrimizin geleceğine hep birlikte yön verelim istiyoruz. Biz her zaman dinleyen, anlayan ve çözüm üreten bir yaklaşımla şehrimize hizmet etmenin gayreti içindeyiz. İşte bu anlayışla Samsun’umuzun geleceği için olmazsa olmaz bir adım olan kentsel dönüşüm sürecini de hemşehrilerimizle birlikte hareket ederek, birlikte yol yürüyerek gerçekleştireceğiz. Biz vatandaşlarımızın rızasıyla, zaman kaybetmeden gerçekleşen bir dönüşüm süreci olsun istiyoruz. Bu süreçte Kentsel Dönüşüm Ofislerimiz önemli bir yapı taşı olacak. Biz bu işi ciddiyetle ele aldık, teknik analizlerimizi yaptık, sahayı dinledik, projelerimizi hazırladık. Yıpranmış yapılar yerine yükselen yeni yaşam ve ticaret alanlarıyla birlikte, Samsun’umuz daha güçlü ve daha güzel olacak. Samsun’umuz, Karadeniz’in şehir planlamasında öncü bir şehir olacak" dedi.