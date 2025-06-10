Samsun’un Atakum Belediyesi ve Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde ‘Marifetli Kadınlar Dikiş ve Mefruşat Sergisi’ Atatepe Kültür Evi’nde düzenlenecek.

Atakum Belediyesi ile Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek sergi, Atatepe Kültür Sanat ve Eğitim Merkezinde vatandaşlarla buluşacak. Merkezin kurslarına katılan emekçi kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi, 17 Haziran Salı günü saat 11.00’de kapılarını açacak. Sergide dikişten nakışa ve mefruşata el emeği göz nuru eserler, sergilenecek.