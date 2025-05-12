Şırnak’ta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, 7.yılında memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.

11 Mayıs 2018 tarihinde Şırnak’ta teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak’ın şehadetinin seneyi devriyesi dolayısıyla baba ocağında lokma hayrı düzenlendi. Durasıllı Mahallesi’nde şehidin babası Hasan Kozak ve şehidin annesi Gülşen Kozak tarafından gerçekleştirilen lokma hayrına Kaymakam Ali Güldoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey ile davetliler ve mahalle halkı katıldı.

Lokma hayrı, başta Şehit Mustafa Kozak olmak üzere vatan için hayatını kaybeden tüm şehitler için okutulan mevlit ve duaların edilmesiyle son buldu.