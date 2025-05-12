Çevre dostu yaklaşımıyla dikkat çeken Yunusemre Belediyesi, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yunus Emre Millet Çarşısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen Sıfır Atık Mevzuatı kapsamındaki tüm kriterleri yerine getirerek "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı. Millet Çarşısı bu belgeyi almaya hak kazanan ilçedeki 3’üncü bina oldu.

Yunusemre Belediyesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelere verdiği önemi her geçen gün arttırıyor. Daha önce Ana Hizmet Binası’nda hayata geçirilen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" ile 2024 yılı Aralık ayında belge almaya hak kazanan belediye, bu başarısını Muradiye Ek Hizmet Binası’nın ardından şimdi de Yunus Emre Millet Çarşısı’nda sürdürdü. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sıfır atık uygulamalarının ilçede daha geniş bir alana yayılması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, "Temiz çevre, sağlıklı gelecek için çalışıyoruz. Sıfır atık vizyonumuzu ilçemizin her köşesine taşıyacağız." dedi.