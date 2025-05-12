Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanlarının temsilcileri ile sahipleri İlçe Kaymakamı Adem Kaya’yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, gazetecilere Çaycuma’da bölgenin en büyük ve en kapsamlı sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinin inşaatında son aşamaya gelindiğini belirtti. Merkezin yaklaşık bir ay içinde tam kapasiteyle hizmete girmesi bekleniyor.

Kaya, "Ameliyathaneler ve idari bürolar kuruldu. Köpeklerin mamaları da burada makinelerle üretilecek. Bu merkez geçici değil, kalıcı ve profesyonel bir rehabilitasyon alanı olacak. Doğal yaşam alanları da sağlanacak" dedi.

Projede İl Özel İdaresi, Kaymakamlık ve Belediye’nin ortak çalıştığını belirten Kaya, merkezin tamamlanmasının ardından çevre belediyelerle birlikte bir birlik kurularak hizmet verileceğini ifade etti. Kaya, "Bu barınak ileride bir hayvanat bahçesine de dönüşebilir. Buraya büyük bir yatırım yapılıyor" diye konuştu.

Manda OSB Türkiye’de İlk Olacak

Kaymakam Kaya, ilçeye büyük katkı sağlayacak diğer bir projenin de Manda Organize Sanayi Bölgesi olduğunu söyledi. Şeyhler Köyü’nde atıl durumda olan 800 dönümlük arazinin 400 dönümünün bu proje için ayrıldığını belirten Kaya, "Köy halkıyla görüşmeler yapıldı. Proje çizildi. Bakanlık da destek veriyor" dedi.

Türkiye’de ilk kez manda yetiştiriciliğine özel bir OSB kurulacağını vurgulayan Kaya, "Manda sayısını artıracağız, ıslah ve tohumlama çalışmalarıyla Çaycuma’yı teşvik kapsamına alacağız" diyerek sözlerini tamamladı.