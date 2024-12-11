Manisa’nın Salihli ilçesi Yörük Mahallesi’nde bulunan Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yenileniyor.

Salihli’de bir çok amatör spor kulübünün hem antrenmanlarını yaptığı, hem de maçlarını oynadığı Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yenileme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında yıpranan saha zemininin yenileceği öğrenilirken, çevre düzenlemesinin ise Salihli Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirileceği öğrenildi.

Halı saha zemini yenileme çalışmalarının ise yaklaşık 3 hafta devam edeceği belirtildi.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, yenileme çalışmalarının ardından Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası’nın amatör spor kulüplerine ve vatandaşların hizmetine açılacağını söyledi.