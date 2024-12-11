Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte sanatın kalbinin attığı Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde merhum annesinin dokuduğu halı ve kilimleri tablolarında sentezleyen Ressam Feray Koç Hançer’in “İki Sanat Arasındaki Bağ” isimli resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. 60 eserin yer aldığı sergi, 15 Aralık Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kentte yürüttüğü kültür sanat faaliyetlerinin yanı sıra sanata ve sanatçıya sağladığı desteklerle takdir toplayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hizmete açtığı Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde birbirinden zengin içeriklere sahip sergileri Kayserili sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyük Şehir Sanat Galerisi, Ressam Feray Koç Hançer tarafından resmedilen 60 eserin yer aldığı “İki Sanat Arasındaki Bağ” isimli resim sergisini ziyarete açtı.

Dördüncü kişisel sergisini Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile açan Ressam Feray Koç Hançer, “Bu dördüncü kişisel sergim, Pazar gününe kadar açık. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Ressam Hançer, sergide 60 tane eserin yer aldığını ifade ederek, “Halı kilim dokumacılığını çalıştım. Annem küçükken halı kilim dokurmuş ve ben iki sanatın benzerliğini ortaya koymaya çalıştım. O kadar araştırma yaptım ki dokumayı öğrendim. Artık yeni tablolarımda dokumayı sentezliyorum” diye konuştu.

Ressam Feray Koç Hançer’in, merhum annesinin dokuduğu halı ve kilimlerden esinlendiği el emeği göz nuru eserler, ziyaretçilerden büyük beğeni topluyor.

Sergi açılışına katılan Ressam Peyami Gürel ise yaklaşık 3 ay önce Kayseri’ye taşındıklarını belirterek, “Çok keyifli, çok ferah, çok hoş bir şehir. Birçok kişi Kayseri’ye taşındık deyince soruyorlardı; Niye Kayseri? Ben de diyorum ki siz Kayseri’nin ne kadar önemli bir kent olduğunun ve olacağının farkında değilsiniz galiba, onun için bu soruyu soruyorsunuz. Şehrinizin kıymetini bilin diyordum” şeklinde konuştu.

Ressam Peyami Gürel’den Kayseri’ye övgü

Gürel, Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Resimle uğraşıyorum. Bir de o açıdan soruyorlar. Burada çok yeni bir dinamizm, yeni açılımlar, yeni ufuklar elde etme imkânınız var. Hemen arkanızda Erciyes daima duruyor. Oradan her gün oradan ışık ve renk oyunları sunuyor. Bunları temaşa etmek fevkalade değerli bir sanatçı için. Kayseri’de olduğuma çok memnunum” diye konuştu.

Büyük Şehir Sanat Galerisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gürel, galerinin geleceği için adım adım bir şeyler örüldüğünü kaydederek, “Başlangıç aşamasında, vizyonunu muhafaza eder, nitelikli işlere kapısını daima açık tutarsa fevkalade önemli bir sanat galerisi olur. Galerinin geleceği var, o gelecek de Kayserili sanatseverler ve bu galeriyi yönetenlerin iş birliğiyle gerçekleşecek sanıyorum” ifadelerinde bulundu.

Gürel, Feray Koç Hançer’in Kişisel Resim Sergisi’ni çok enteresan bulduğunu dile getirerek, “Kilim motifleriyle geleneksel diğer süsleme motiflerinin birleştirildiği çalışmalara şapkamı çıkartıyorum. Sanatçımızın doğrudan doğruya soyutlamaya giriştiği parçaları beni daha etkiledi. Güzel bir sergi” dedi.

Kayserililere sanat ve sanatçıya destek çağrısında bulunan Gürel, şunları söyledi:

“Kalıcı olan ve birbirimize nesiller boyu devredeceğimiz şey sanatın bize verdiği güzellikleri aktarabileceğiz. Eğer o gerçekten yeşerebilirse, ziyadesiyle yeşerirse esas mirası bırakmış olacak Kayseri. Onun için Kayserililere önemli iş düşüyor. Sahip çıksınlar, takip etsinler, çoluklarıyla, çocuklarıyla gelsinler. Umarım o günler çok uzak değil.”

10 Aralık saat 14.00’te açılışı yapılan sergi, 15 Aralık Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.