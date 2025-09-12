Manisa Süper Amatör Küme’nin yeni ekiplerinden Salihli Seyrantepespor, sezon hazırlıklarına başladı.

Salihli’yi Manisa Süper Amatör Küme’de Salihli Belediyespor, Salihli 45 FK ve 1984 Salihlispor ile birlikte temsil edecek olan Seyrantepespor, yeni sezon hazırlıklarına İsmail Doğan Erdinç Stadı’nda başladı.

Geçtiğimiz sezon Manisa 1.Amatör Küme’de namağlup şampiyon olup, adını Süper Amatöre yazdıran Salihli Seyrantepespor, yaptığı yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmişti. Teknik kadroda yer alan Engin Yel, Engin Dede, Hacer Tilki ve Altyapı Sorumlusu Mutlu Özkan öncülüğünde Süper Amatörde ilk kez mücadele edecek olan Seyrantepespor, Salihli’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Öte yandan sezon hazırlıklarına başlayan futbolcular ve teknik heyeti, Seyrantepe Spor Kulübü Başkanı ve Seyrantepe Mahalle Muhtarı Süleyman Yıldız ile yöneticiler yalnız bırakmadı.