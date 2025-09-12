Muğla’nın Datça ilçesi Periliköşk ve Palamutbükü plajında Eylül ayında çıkan ve hem görüntü ile hem de kokusu ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Kum Zambağı’nı koparmanın cezası 557 bin 200 TL.

Eylül aylarında Muğla’nın Sarıgerme ve Datça’nın bazı sahilinde çıkan ve soyu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan kum zambağını koparmanın cezası 557 bin 200 TL. Koparmanın cezasın duyan vatandaşlar çiçeğin yanından geçmiyor. Türkiye’de Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara sahillerinde ender olarak yetişen ve nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan kam zambaklarının ömrü de kısa oluyor.

Sıcak iklimi seven, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, Türkiye’nin birçok sahilinin belli noktalarında doğal şekilde yetişiyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağını koparana Çevre Kanunu kapsamında 557 bin 200 lira para cezası uygulanıyor.

Datça’ya Konya’dan tatile gelen çift, "Tur atıyorduk kumsalda. Kum zambağı diyorlarmış bu beyaz çiçeklere. Bunu koparmanın 550 bin lira cezası varmış. Yanından bile geçmeyiz herhalde. Doğaya zarar vermeyelim. Bu konuda duyarlı olalım. Biz Konya’dan geldik. Konya’da yok zaten. Burada ilk defa gördük. Herhalde uzaktan seyredeceğiz. Datça çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Bunlarla daha da güzelleşmiş. Herkese bu çiçekler konusunda daha dikkatli olmalarını ve duyarlı olmalarını istiyoruz" dediler.