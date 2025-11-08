Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçenin ekonomik nabzının attığı sanayi sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaş ve esnaf buluşmalarına önem veren Kaymakam Güldoğan, bu kez sanayi esnafının taleplerini dinledi, iş yerlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Güldoğan, "Salihli ekonomisine yön veren, istihdam sağlayan tüm esnaflarımız bizim için büyük bir değerdir. Hep birlikte daha güçlü bir Salihli için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güldoğan’ın ziyareti, esnaf tarafından da memnuniyetle karşılandı.