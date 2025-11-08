Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata tohumlarından üretilen kışlık fideler, Karpuzlu ilçesinde dağıtılırken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde geçmişten bu yana sürdürülen, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda Ata Tohumlarından üretilen fideler, kentin farklı ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kışlık marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinden alan vatandaşlar, kendi bahçelerinde üretim yaparak hem sağlıklı ve doğal ürünlere erişiyor hem de Ata Tohumlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. Çalışmalar kapsamında Karpuzlu ilçesinde fide dağıtımı gerçekleştirildi. Kışlık fidelerin vatandaşlara ulaştırıldığı dağıtıma Karpuzlulular yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, yerli üretime verilen destek için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Kışlık fide dağıtımının devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Fidanlıklarımızda Ata Tohumlarından ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdürüyoruz. Böylece hem üretimin devamlılığını sağlıyor hem de bu tohumları geleceğe taşıyoruz. Dağıtımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.