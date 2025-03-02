Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü’nün etrafında vatandaşların göl manzarası eşliğinde yürüyüş yapabileceği, dinlenip nefes alabileceği, bisiklet sürebileceği yeni projeye başlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Sapanca Gölü Kenarı Serenity Koridoru projesiyle,vatandaşımızın Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarasını izleyebileceği, göl kenarında ise yürüyüşler yapıp, bisiklet sürebildiği alanlar oluşturacağız. Projemiz hazır. 10 Mart Pazartesi günü ihalesine çıkıyoruz” ifadeleriyle müjdeyi paylaştı. Sakarya'da Sapanca Gölünü ve çevresini korumak, göl çevresini vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmalar gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, göl kenarında yeni bir rekreasyonprojesi başlatıyor.

10 Mart’ta ihaleye çıkılacak

“Sapanca Gölü Kenarı Serenity Koridoru” adlı projeyle vatandaşların Sapanca Gölü’nün çevresinde doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir rekreasyon alanı oluşturulacak. Sapanca Gölü’nün doğal güzellikleri ön plana çıkartacak, yerli ve yabancı turistlerin yeni durak noktası olacak proje için 10 Mart Pazartesi günü ihaleye çıkılacak.

Yeni bir yaşam alanı

Bir kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve göl seyir alanlarının yer alacağı proje aynı zamanda Sapanca Gölü’ne hiçbir zarar gelmeyecek şekilde düzenlendi.Göl Park ile SASKİ Göl Tesisleri arasında planlanan proje tamamlandığında şehirde yeni bir nefes alanı oluşturmuş olacak.

Sakin koridor

Sapanca Gölü’nün etrafında vatandaşların nefes alabileceği alanlar oluşturacaklarını ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, “Sapanca Gölümüz bizim olmazsa olmazımız olduğunu, gölümüzü hem koruyacağımızı hem de vatandaşımızın kullanımına sunacağımızı her defasında ifade etmiştik. Bu anlamda gölümüzün Serdivan’a bakan kısmında yeni rekreasyon alanı oluşturuyoruz. Sapanca Gölü Kenarı Serenity Koridoru projesiyle şehrimize yeni bir yaşam alanı kazandıracağız. Vatandaşımızın Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarasını izleyebileceği, göl kenarında ise yürüyüşler yapıp, bisiklet sürebildiği alanlar oluşturacağız. Çocuk oyun grupları ve seyir alanları da inşa ederek, Sapanca Gölü’nün etrafını vatandaşımızın kullanımına açacağız. Projemiz hazır. 10 Mart Pazartesi günü ihalesine çıkıyoruz. Sakarya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.