SASKİ, ilçelerin içme suyu ihtiyacını kesintisiz şekilde karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Hendek ilçesinde özellikle yaz aylarında yaşanan su yetersizliğine çözüm olacak yeni su alma yapısına bin 200 metrelik hat kazandırıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek Güldibi Deresi üzerine inşa ettiği su alma yapısı ile entegre şekilde çalışacak bin 200 metrelik yeni içme suyu hattında çalışmalarını tamamladı.

Güldibi Mahallesi’nde tamamlanan çalışmalar ile kaliteli içme suyu bölgede bulunan depoya kayıpsız şekilde taşınmaya başlandı. Merkeze 55 kilometre mesafede bulunan Güldibi ve civar mahallelerin özellikle yaz aylarında yaşadığı su sorunları çözüme kavuşturuldu.

Sorunlara kalıcı çözümler

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Hendek ilçemizdeözellikle yaz aylarında artan su tüketimine yanıt olacak kalıcı çözümler üretiyoruz.İnşa ettiğimiz su alma yapısıyla ilçemiz için alternatif içme suyu kaynağı oluşturduk.Ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde proje kısa sürede tamamlandı. Yeni hat ve su alma yapısı bölgeye hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.