Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında toplumda aile bilincini güçlendirmek ve sağlık farkındalığını artırmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından evlilikte 30 yılı geride bırakan çiftlere “Hayatta ve Sağlıkta Birliktelik” sloganıyla başlatılan ücretsiz check-up hizmeti başladı. Çiftler, Tıp Merkezi’nin uzman hekim kadrosu eşliğinde kapsamlı sağlık kontrollerinden geçtiler.

“Hayatta ve Sağlıkta Birliktelik” sloganıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, evlilikte 30 yılı geride bırakan çiftlere ücretsiz check-up hizmeti sunulmaya başlandı.

40’TAN FAZLA ÇİFT BAŞVURDU

Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi’nde verilen sağlık taraması hizmetine şimdiye dek 40’tan fazla çift başvuruda bulundu. Aile bağlarını pekiştirmenin yanı sıra, evli bireylerin sağlık durumlarını düzenli olarak takip etmeyi amaçlayan uygulamada çiftler, sıra beklemeden, uzman hekim kadrosu eşliğinde kapsamlı sağlık kontrollerinden geçiyor.

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Uygulama kapsamında çiftlere; detaylı kan testi, ayakta muayene, röntgen, EKG, odiometri (işitme testi) ve solunum fonksiyonu testi gibi birçok tarama ücretsiz olarak sunuluyor.

Bu kapsamlı hizmetle Büyükşehir Belediyesi, “Sağlıkta her anda yanınızdayız” anlayışıyla hem bireysel sağlığı korumayı hem de aile bütünlüğünü desteklemeyi hedefliyor.

“ESKİDEN BÖYLE İMKANLAR YOKTU”

Check-up hizmetinden faydalanan 83 yaşındaki Orhan Oker, “Eskiden böyle imkanlar yoktu. Şimdi buraya geldik, röntgenimiz çekildi, kan tahlillerimiz yapıldı, kulaklarımız kontrol edildi, EKG’miz çekildi. Eşimle birlikte tüm hizmetlerden eksiksiz faydalandık. Çok memnun kaldık. Ülke olarak sağlıkta çok geliştik, emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

“BU ANLAMLI UYGULAMAYI DEĞERLİ BULUYORUZ”

Eşiyle birlikte check-up hizmetinden faydalanan 68 yaşındaki Ahmet Seçim Güldoğan; “30 yılı aşkın süredir evli olan çiftlere yönelik bu anlamlı uygulamayı çok değerli buluyoruz. Hizmetten eşimle birlikte faydalandık. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm personele içtenlikle teşekkür ediyoruz” dedi.

“ÖZEL HASTANE KONFORU”

Bu hizmetten faydalanan 54 yaşındaki Himmet Yenilmez, “Arkadaşımın önerisiyle bu hizmetten haberdar olduk. Özel hastane konforunda, düzenli ve donanımlı bir ortamda sağlık taramasından geçtik. Sağlık personelinin ilgisi de çok memnuniyet vericiydi” ifadelerini kullandı.