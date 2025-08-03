Sakarya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve üç gün süren AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı sona erdi. Yerel yöneticiler ile parti kurmaylarını bir araya getiren programda, belediyecilikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı sona erdi. 3 gün süren toplantıların son gününde bakan yardımcılarının da katılımıyla istişare ve müzakere oturumu gerçekleştirildi. “Milletle Bütünleşen Belediyecilik” sloganıyla düzenlenen toplantılar 16 ilden 11 belediye başkanını, bakan yardımcılarıyla bir araya getirdi ve sorun, istek ve öneriler paylaşıldı.

Toplantılarda 16 ilden 111 belediye başkanın yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, bakan yardımcıları, belediye başkanları, il başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları ile teşkilat mensupları yer aldı.

Son oturum, soru-cevap şeklinde ilerlerken, İlçe belediye başkanları, sahada karşılaştıkları sorunları doğrudan ilgili bakan yardımcılarına iletti.

Altyapı, imar, ulaşım ve çevre gibi temel konuların gündeme geldiği oturumda, bakan yardımcıları her soruyu dikkatle dinleyerek çözüm süreciyle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Bu etkileşimli oturum, yerel yönetimlerin taleplerinin merkezi yönetime doğrudan aktarılması açısından önemli bir zemin oluşturdu.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, “3 gün boyunca bizler en güzel şekilde ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyorum. Sakarya bu toplantıyla samimiyet ve heyecanla büyük bir misafirperverlik örneği göstermiştir. 3 gün boyunca sahadaki tecrübelerimizi, karşılaştığımız zorlukları, birikimlerimizi birlikte paylaştık. AK Parti milletle bütünleşen bir belediyecilik anlayışına sahiptir. Cumhurbaşkanımızın başlattığı hizmet ve gönül belediyeciliği bugün ak kadrolarla devam ederek, milletimizin takdirini topluyor. Hiçbir belediye başkanımız asla yalnız değildir. Her bir belediyemizin yanındayız, yol arkadaşıyız” diye konuştu.