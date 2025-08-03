Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde düzenlenen Söz Gençlikte Gençlik Buluşması programına katıldı. Başkan Büyükkılıç programda ’Gesi Bağları’ türküsünü söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç; AK Parti Gençlik Kolları tarafından Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde düzenlenen Söz Gençlikte Gençlik Buluşması programında gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesi yoluyla katıldığı gençlik buluşması programına Başkan Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve çok sayıda genç katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile yaptığı telefon görüşmesi yoluyla tarihi mekânı dolduran gençlere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri gençlik teşkilatımıza İstanbul’dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum. Kayseri’de bugün gençliğin bu organizesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi. İstanbul’da düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı coşkusundan da söz eden Erdoğan, "Dün İstanbul’da Türkiye Gençlik Oluşumunun bir araya geldiği, yaklaşık 50 bin gencin bir arada olduğu bir toplantı yaptık. Hakikaten oradaki buluşma bambaşkaydı. Ben inanıyorum ki Kayseri’de de bugün böyle bir buluşma aynen bir başka oluşumudur. Kendilerini tebrik ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitapları ile gençleri coşturduğu programda, Başkan Büyükkılıç, bağlama ve ney eşliğinde gençler için Gesi Bağları türküsünü seslendirdi.

AK Parti Gençlik Kolları Söz Gençlikte Gençlik Buluşması programında Büyükkılıç, Elitaş ve milletvekilleri gençlerin sorularını yanıtladı.