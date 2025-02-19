Son meteorolojik değerlendirmelere göre Sakarya'da 2 gün, Bilecik'te ise 1 gün eğitim öğretime ara verildi.SAKARYA - BİLECİK (İGFA) - Öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek açıklamaları yakından takip ederken kar yağışından etkilenen iller arasında olan Sakarya ve Bilecik'ten de haber geldi.

Bilecik’te ve ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada “Son meteorolojik değerlendirmeye göre ilimizdeki kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü Bilecik Merkez, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerimizin tamamında, Osmaneli ilçemizde ise taşımalı eğitim kapsamındaki köylerde (Ağlan, Adliye, Hisarcık, Sarıyazı, Boyunkara, Oğulpaşa, Avdan, Çiftlik, Belenalan, ve Orhaniye) resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 1(Bir)gün süreyle araverilmiştir” Eğitime ara verilen mezkur yerlerde bulunan Kamu Kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimize 1 (Bir) gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

SAKARYA'DA TATİL 2 GÜN

Öte yandan Sakarya Valiliği de, 20 ve 21 Şubat tarihlerinde il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden okulların iki gün tatil edilmesini kararlaştırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, kreş ve anaokulunda çocuğu bulunan kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı duyuruldu.