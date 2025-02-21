Sakarya’da gece etkisini devam ettiren kar yağışı sonrasında şehir merkezi beyaza büründü. Karla kaplı şehirde ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya Valiliği ve AFAD tarafından yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde 5 gündür etkili olan soğuk hava, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimler beyaza büründü. Şehir merkezinde de kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman etkisini artıran kar sebebiyle kapanan bazı yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkardı. Beyaz gelinliğini giyen şehirde kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu’nda trafiğin akıcı olduğu görülürken belediye ekipleri kar yağışından kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.