BİLECİK (İHA) – Bilecik’te gerçekleştirilen operasyonda 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik Bozüyük ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada, farklı markalarda toplam 710 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kent merkezindeki bir başka aramada da çeşitli markalarda toplam 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.