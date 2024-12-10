Eskişehir’de yaklaşık 6 saattir çözüm üretilmeyen su kesintisi birçok mahallede mağduriyet oluşturdu.

İddialara göre, bugün sabah saatlerinde Esentepe, Yeşiltepe ve Sütlüce mahallelerini kapsayan bölgede su kesintisi yaşandı. Kesintiden haberi olmayan vatandaşlar, sularının bittiğini düşünerek kartlarıyla birlikte su yükleme noktalarına gitti. Oluşan uzun kuyruklarda dakikalarca sıra bekleyen mahalle sakinleri, yaklaşık 6 saattir devam eden kesintinin kendilerini mağdur ettiğini söyledi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne de (ESKİ) tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yetkililerin bu tür durumlarda kendilerine bilgilendirme yapmalarını istedi.