Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, üniversite tarafından sağlanan imkanlarla Rus kültürünü ve tarihini da öğrenme fırsatı yakalıyor.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin önemli bölümlerinden biri olan Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, dil öğreniminden çok daha fazlasını içeriyor. Bu alan, öğrencilerin Rus kültürü, tarihi ve sanatıyla derin bir bağ kurmasına imkan tanıyor. Bölüm öğrencilerine; Rusça’nın dünya edebiyatındaki yerini ve Puşkin, Tolstoy, Dostoyevski gibi büyük yazarların eserlerini orijinal dilinde okuyup analiz etme şansı da sunuyor. Bölümün önde gelen öğretim üyeleri arasında Bölüm Başkanı Prof. Dr. Makbule Sabziyeva, Doç. Dr. Leyla Şener, Doç. Dr. Nilüfer Denissova, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Saraç, Dr. Öğr. Üyesi Kevser Tetik, Dr. Öğr. Üyesi Onur Aydın, Dr. Öğretim Üyesi Sonnur Aktay, Öğr. Gör. Dr. Sevinj Nasibova, Öğr. Gör. Dr. Şekip Aktay, Arş. Gör. Dr. Cihan Kara yer alıyor.

Öğrencilere iyi bir eğitim için pek çok imkan sunuluyor

Rusça dil bilgisini derinleştirmek amacıyla öğrencilere Rus dilinin tüm incelikleri öğretiliyor. Ayrıca öğrencilere Türkçe-Rusça ve Rusça-Türkçe çeviri dersleri de başarılı eğitim kadrosuyla veriliyor. Ders dışında, öğrencilerin pratik yapmalarını sağlamak amacıyla bölümde haftada 3 gün faaliyet gösteren bir konuşma kulübü de bulunuyor. Dil bilgisini geliştirmek amacıyla öğrencilere, derslerde Rus edebiyatının klasiklerinden çağdaş yazarların eserlerine kadar geniş bir yelpazede eserler okutuluyor. Bu konuda, üniversitemizin kütüphanesinde hem Rusça hem de Türkçe Rus edebiyatına ait kitaplardan faydalanılıyor. Fakültede bulunan dil laboratuvarlarında öğrenciler, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirme imkânına sahip oluyor. Öğrencilere sağlanan bir diğer imkan ise, Rusya veya diğer ülkelerdeki üniversitelerde bir dönem eğitim görme fırsatı sunan Yurt Dışı Değişim programları oluyor. Ayrıca, Ankara’daki Rusya Elçiliği tarafından sağlanan burslarla öğrenciler, Rusya’nın farklı şehirlerinde eğitimlerine devam edebiliyor.

Bölümde hem eğitim hem sosyal ve kültürel aktivitelere yer veriliyor

Bölüm öğrencileri, dil ve edebiyat üzerine düzenlenen birçok ulusal ve uluslararası olimpiyata katılarak dereceler elde ediyor. Gençleri bilime teşvik etmek ve onları bu alanda cesaretlendirmek amacıyla, her üç yılda bir Rus Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin 1. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu düzenleniyor. Bilimsel faaliyetlerin dışında, öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası şiir okuma yarışmalarına, satranç turnuvalarına katılarak vizyonlarını geliştiriyor ve ödüller kazanıyor. Öğrencilerin, ana dili Rusça olan konuşmacılarla etkileşimde bulunmaları için Rusya’nın farklı üniversitelerinden Eskişehir’e ve Anadolu Üniversitesine gelen ziyaretçilerle buluşmalar düzenleniyor. Ayrıca, Rus edebiyatı ve kültürü üzerine uzman isimler tarafından seminerler ve konferanslar gerçekleştiriliyor. Eskişehir’in farklı noktalarına, öğrencilerin Rusça rehberlik yaparak katıldığı kültür gezileri düzenleniyor. Ayrıca, Rusya’nın Krasnodar ve Azerbaycan’ın Bakü şehirlerinde eğitim gören öğrencilerle, bölüm öğrencileri arasında çevrim içi görüşmeler düzenleniyor, karşılıklı sohbetler yapılıyor ve eğitim aldıkları üniversiteler ile yaşadıkları şehirler tanıtılıyor.

Rus edebiyatının evrensel temaları, derin psikolojik analizleri ve dilin zenginliği, hâlâ birçok genç okuyucu için çekici olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün müfredatında yer alan Rus edebiyatı dersi 7 eğitim-öğretim dönemi boyunca okutuluyor. Bu dersin bu şekilde dağılımı, öğrencilerin klasik eserleri okumalarını sağlıyor. Bu doğrultuda Rus Edebiyatı klasiklerinin bilinmesi ve öğrenilmesi adına yapılan çalışmalar, yoğunlukla yalnızca klasikleri değil, isim yapan ve eserleriyle belirli bir tarihi dönemi yansıtan yazarları kapsıyor. Bu seçim, sadece Rus edebiyatını değil, Rus tarihini de edebiyatla harmanlayarak sunma imkanını sağlıyor.