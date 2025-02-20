Rize Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle tüm il genelinde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin yanı sıra 8 yaş altı çocuğu bulunan annelerin de izinli sayılacağının duyurulduğu açıklamada "Ayrıca kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekilmelidir" ifadeleri kullandı.