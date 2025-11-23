Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, yayımladığı mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, yayımladığı mesajda öğretmenlerin çocukları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak, onları milli ve manevi değerlere bağlı, fikri ve vicdanı hür bireyler olarak yetiştirdiğini vurguladı. Rektör Çolak, "Öğretmenlerimiz yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, milli ve manevi değerlerimize bağlı, fikri ve vicdanı hür bireyler olarak yetiştirerek geleceğimize ışık tutmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’Milletleri kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ sözüyle medeniyet yarışında ülkelerin en önemli gücünün öğretmenler olduğunu vurgulamıştır. Gerçekten de insan yetiştirmek gibi yüce ve meşakkatli bir görevi özveri, sabır ve hoşgörü ile yerine getirerek geleceğin Türkiye’sinin inşasında büyük pay sahibi olan öğretmenlerimize hepimiz şükran borçluyuz. Bu onurlu günde vatanımızın dört bir yanında, gerektiğinde en zor şartlarda görevlerini fedakârca yerine getirerek çocuklarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere aramızdan ayrılmış kıymetli öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.