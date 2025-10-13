Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Uluslararasılaşma ve araştırma üniversitesi olma hedefimiz var. Biz bu yıl adayda sabit kalma hedefindeyiz ama önümüzdeki yıllarda üst sıralarda yer alarak araştırma üniversite olmayı hedefliyoruz" dedi.

Üniversiteye ait OMTEL Otel’de ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, üniversitenin 2024 yılı başarılarını ve gelecek hedeflerini paylaştı. Aydın, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK) tarafından verilen 5 yıllık tam akreditasyon ile "aday araştırma üniversitesi" statüsünün OMÜ’nün bilimsel gelişiminde dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"Aday araştırma üniversitesi statüsüyle bilimde liderlik hedefi"

Rektör Aydın, üniversitenin bilimsel rekabet gücünü ortaya koyan en kritik gelişmeyi ise YÖK tarafından "aday araştırma üniversitesi" statüsüne kabul edilmeleri olarak açıkladı. Bu adımın akademik üretkenliğin, araştırma altyapısının ve proje çeşitliliğinin somut bir göstergesi olduğunu kaydeden Aydın, ana hedefin bu süreci en kısa sürede "araştırmaüniversitesi" niteliğine dönüştürerek hem bölgenin hem de ülkenin bilimsel rekabet gücüne öncülük etmek olduğunu belirtti. Aydın, "Uluslararasılaşma ve araştırma üniversitesi olma hedefimiz var. Şu anda toplamda araştırma üniversitesi olan 21 tane devlet üniversitesi var. Biz şu anda aday araştırma üniversitesiyiz. 6 tane aday üniversite var. Bu futbol ligi gibi bir yarışma gerektiriyor. Biz bu yıl adayda sabit kalma hedefindeyiz ama önümüzdeki yıllarda üst sıralarda yer alarak araştırma üniversite olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Kalite yolculuğunda dönüm noktası: 5 yıllık tam akreditasyon"

OMÜ’nün 50. yaşını kutladığı bu yılda ulaşılan önemli başarıları vurgulayan Rektör Aydın, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) değerlendirmeleri sonucunda üniversitenin 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandığını hatırlattı. Aydın, "Bu başarı, yalnızca bir belge değil; eğitim-öğretimden araştırmaya, idari süreçlerden öğrencilerimizin gelişimine kadar OMÜ’de kökleşen kalite kültürünün tescilidir" ifadelerini kullandı.

Aydın, ayrıca üniversitenin YÖK’ten "spor dostu kampüs" ünvanı alarak öğrencilerin sağlıklı yaşam ve spor faaliyetlerine erişimini kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi.

"Yıllık hasta sayımız 1,2 milyon"

OMÜ Rektör Yardımcısı Çetin Kurnaz ise yaptığı sunumda, "OMÜ sağlık hizmetleri ile ön plana çıkıyor. 3 temel birimimiz var. Tıp, diş ve veterinerlik fakültesi. Üniversitemizin en köklü fakültelerinden biri tıp fakültesidir. Yıllık hasta sayımız 1,2 milyon. Sağlık turizmi hayatımıza çokça girmeye başlayan bir sektör. Organ ve doku nakliden Karadeniz’in en önemli merkeziyiz. Toplamda 634 organ naklinin başarı ile yaptık. Diş Hekimliği Fakültesi yıllık 300 bin hastaya hizmet veriyor. Veterinerlik Fakültemiz Türkiye’nin en iyi 4. veterinerlik fakültesidir. 30 binin üzerinde hastaya hizmet vermektedir" şeklinde konuştu.

Toplantıya OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Burak Pancar da katıldı.