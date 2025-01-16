Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “Türkiye Yüzyılı: İletişim Yüzyılı” temasıyla düzenlenen ve açılışını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı “2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı” başarıyla tamamlandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Çalıştay Bilim Kurulu ve Türkiye’de İletişim Eğitimi Çalışma Grubu Moderatörü olarak organizasyona katıldı.

İletişim Başkanı Altun’un açılış konuşmasını yaptığı iki gün süren çalıştayda, Türkiye İletişim Modeli’nin bir uygulaması olarak Türkiye iletişim politikalarının çok paydaşlı istişare mekanizmasıyla daha da güçlendirilmesi ve geleceğin iletişim anlayışının şekillendirilmesi hedeflenirken 16 farklı başlıkta çalışma grubu da çalıştayda yer aldı.

Bu kapsamda “Türkiye’de İletişim Eğitimi Çalışma Grubu” başlığı altında düzenlenen oturumun moderatörlüğü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından gerçekleştirildi. “İletişim eğitiminin sorunları, akreditasyon, teorik ve uygulamalı eğitim, dünyada iletişim eğitimi, yeni trendler, mezuniyet sonrası kariyer imkanları ve sektörün beklentileri, akademisyen profili, medya okuryazarlığı” temalarında 27 kişiden oluşan çalışma grubuyla odak konular üzerinde çalışmalar yapıldı.

Prof. Dr. Adıgüzel: “İletişim Eğitimi Çalışma Grubu’nun gerçekleştirdiği sunumlar eğitim sistemimiz, öğrencilerimiz ve sektör için başarının kapısını aralayacak temalardan oluşturuldu”

Gerçekleştirilen çalıştay hakkında görüşlerini bildiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel şunları söyledi:

“2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı kapsamında farklı konu başlıklarında çok verimli oturumlar gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü üstlendiğim Türkiye’de İletişim Eğitimi Çalışma Grubu’nun gerçekleştirdiği sunumlar eğitim sistemimiz, öğrencilerimiz ve sektör için başarının kapısını aralayacak temalardan oluşturuldu. Bu vesileyle çalıştaya katılan, emek veren tüm katılımcılara kendi adıma teşekkür ediyor, elde edilen çıktıların hem iletişim eğitimine hem de sektöre yüksek katkılar sunmasını diliyorum.”

Şura kapsamında 16 başlıkta, 425 çalıştay katılımcısı ile kapsayıcı bir anlayışla iletişim konusunda çok yönlü çıktılar elde edildi. “2. İletişim Şurası” ana programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla nisan ayında düzenlenmesi planlanıyor. Nihai program kapsamında panel ve konuşmaların yanı sıra moderatörler tarafından çalışma gruplarının raporları sunulacak. Raporlar ve davetli tebliğler, “2. İletişim Şurası 2025” adıyla kitap halinde yayınlanacak.